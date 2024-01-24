Seçil Erzan'ın ikinci telefonuna ait bilirkişi raporu ortaya çıktı! Arda Turan ile dikkat çeken konuşma: Sinir hastası oldum...
Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ve tutuksuz sanıklardan Nazlı Can'ın cep telefonlarına ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaşmaları da raporda yer aldı. Arda Turan'ın "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle" şeklinde mesaj attığı, Seçil Erzan ise Arda'nın mesajına karşılık , "Çok mahcubum" cevabını verdiği görüldü. Nazlı Can'ın cep telefonunda ise Seçil Erzan, Fatih Terim ve avukat Candaş Gürol'a ait fotoğraflar olduğu tespit edildi.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık dava dosyasına, sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can'ın telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu girdi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, müşteki Arda Turan ve sanık Seçil Erzan arasındaki mesaj kayıtları ile sanık Can'ın görüşmeleri yer aldı.
ERZAN'IN KUZENİYLE ARASINDAKİ KONUŞMALAR RAPORDA YER ALDI
Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile Nisan 2023 tarihindeki mesajlaşmaları raporda yer aldı. Mesajlarda Tanın Yılmaz'ın, "Paramla rezil oldum ya, yok böyle birşey, hadi obur salaklar ütopik bir şeye girmis, ben böyle birseyi senden ne istedim ne de talep ettimö dediği, Seçil'in ise "Olmayacaksın, alacaksın paranıö şeklinde cevap verdiği görüldü. Tanın, "Ya secil lütfen laf safsatasını bitirelim ve beni daha fazla oyalama, artık yeter! Ben paralize oldum, sen nasıl dayanıyorsun bilmiyorum, ben 1,5 aydır şirkette kalem oynatamadim, ben daha ne diyeyim ki sanaö yazdığı, cevap olarak Erzan'ın, "Laf salatası yapmıyorum Tanın ödeme bekliyorum. 15 de alacaktım bak hala bekliyorumö diye karşılık verdiği belirlendi.
ARDA TURAN: SİNİR HASTASI OLDUM BİR ÇARE SÖYLE
Seçil Erzan'ın Arda Turan ile arasındaki mesajlaşmalar da bilirkişi raporunda yer aldı. Arda Turan'ın, "Seçil'cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim" diye yazdığı Seçil Erzan ise "Çok mahcubum" Cevabını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamında Arda Turan'ın, "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?" dediği, Erzan'ın, "Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.
HESAP YAPTIĞI DEFTERE AİT FOTOGRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan bilirkişi raporunda Seçil Erzan'a ait telefondan deftere el yazısı ile yazılmış notlara ait fotoğraflar, çanta içerisindeki paraların fotoğrafları ve Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile yan yana olan fotoğrafları olduğu görüldü.
ARAMA MOTORUNDA 'FATİH TERİM, 80 MİLYONLUK VURGUN' YAZARAK ARAMA YAPMIŞ
Sanıklardan Nazlı Can'ın telefonundaki incelemelerde arama motorunda, "seçil erzan twitter, denizbank hakan ateş, fatih terim, 80 milyonluk vurgun" içerikli arama kayıtlarının olduğu belirlendi. Nazlı Can'ın telefonundaki Whatsapp konuşmalarında 'Nilgünyenge' isimli numaraya not defterine isimlerin karşısına para miktarları ve yılları yazılmış bir not gönderdiği görüldü.
"BANKACILIK KANUNUNDAN ANLAYAN EN İYİ CEZA AVUKATI BULMAN ŞART
Sanık Can'ın konuşmalarında 'Canımmmm' diye kayıtlı olan numarayla konuşmasında not kağıdı içeren bir görsel gönderdiği belirlendi. Not kağıdında ise, "sekin nazlıya ait nuri ev ve bozcada göktürkü çözsün nuri bana en iyi avukatı bulsun bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı avukat bulman şart önemli banka hala olumlu eski eşya spor ayakkabı bolbol ada ve evler için kurtarma planı yapılma orda durumlar nasıl bana söylemek istediğin bir şey varmı candaş ne durumda dışarıda neler oluyor anneme yurtdışında olduğumu söyleyin" ifadeleri yer aldı. Nazlı Can'ın 'Seçilimmm' isimli numarayla mesajlarında fotoğraf istediği ve karşı taraftan Seçil Erzan, Fatih Terim ve avukat Candaş Gürol'un birlikte çekildiği bir fotoğraf gönderdiği tespit edildi. Konuşmaların devamında Can'a Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın birlikte çekindiği bir fotoğraf daha gönderildiği görüldü.
GÜVENLİK KAMERA KAYITLARIYLA İLGİLİ RAPOR DA DOSYADA
Banka tarafından silindiği iddia edilen güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgilide rapor dosyaya girdi. Raporda, "Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde, DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede, silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştırö ifadeleri yer aldı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.
İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor. Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.
İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.
SANIK ERZAN'IN 252 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.
Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılaması sürüyor.
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