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Resimdeki baykuşu şahin gözlüler bulabiliyor! Sadece 5 saniyeniz var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2024
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Resimdeki baykuşu şahin gözlüler bulabiliyor! Sadece 5 saniyeniz var

Kumruların arasına gizlenmiş olan baykuşu 5 saniye de bulabilir misin? Resimdeki baykuşu yalnızca dahiler bulabiliyor. Bu zorlu optik illüzyon, görsel zekası ve dikkatine güvenenleri hedefliyor. Şahin gözlüler bile bu gizli detayı 5 saniyede bulmakta zorlanıyor. İşte zorlu zeka testi...

Optik illüzyon testleri, genellikle karmaşık desenler, renkler ve detaylar içerir. Bu test ise sadece keskin gözlere sahip olanların başarılı olabileceği bir zorluk seviyesine sahip. Gizli baykuşu 5 saniyede bulabilenler, sadece bir optik illüzyonu çözmekle kalmayıp görsel zekalarını daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Peki, resimde gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

KESKİN GÖZLÜLER BULABİLİYOR

Bu optik illüzyon testinde kumruların yoğunlukta olduğu bir resim bulunuyor. Ancak kumruların arasında bir de baykuş bulunuyor.

Nitekim gizli baykuşu 4 saniye içerisinde bulabilen kişilerin keskin gözlere sahip oldukları da iddia ediliyor. Ancak söz konusu kuşu bulmak hem dikkat hem de zeka gerektirebiliyor.

İşte söz konusu kumruların arasındaki baykuşun olduğu o optik illüzyon testi;

İpucu: Bu optik illüzyon testindeki gizli kuşu bulamayanların resmin sağ üst köşesine bakmaları tavsiye ediliyor.

KUMRULARIN ARASINDAKİ BAYKUŞUN YERİ

Bu optik illüzyon testinde kumruların arasındaki baykuşu 4 saniyede bulabilenlerin keskin gözlere sahip oldukları iddia ediliyordu.

Nitekim optik illüzyon testindeki gizli kuşun yerini bulamayanlar hemen aşağıdaki resme bakabilirler.

İşte söz konusu kumruların arasındaki gizli kuşun yeri;

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