Resimdeki baykuşu şahin gözlüler bulabiliyor! Sadece 5 saniyeniz var

KESKİN GÖZLÜLER BULABİLİYOR

Bu optik illüzyon testinde kumruların yoğunlukta olduğu bir resim bulunuyor. Ancak kumruların arasında bir de baykuş bulunuyor.

Nitekim gizli baykuşu 4 saniye içerisinde bulabilen kişilerin keskin gözlere sahip oldukları da iddia ediliyor. Ancak söz konusu kuşu bulmak hem dikkat hem de zeka gerektirebiliyor.