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Galatasaray'a Tete piyangosu! 2 ekipten resmi teklif geldi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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Galatasaray’a Tete piyangosu! 2 ekipten resmi teklif geldi...

Bu sezon Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tete için Rus ekibi Zenit ve Brezilya temsilcisi Bahia devreye girdi. İki ekip sarı kırmızılılara 7 milyon euro teklif etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Tete'ye iki takip çıktı.

Brezilyalı yıldız teklifler almaya devam ediyor. Zenit'in 23 yaşındaki Tete için 7 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi. Tete'ye ayrıca Brezilya'dan Bahia'nın da kancayı taktığı ortaya çıktı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Yöneticilerin Tete için bonservis beklentisinin 10 milyon euro olduğu ve bu rakamın altına inmek istemediği öğrenildi.

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 29 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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