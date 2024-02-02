Palalı Sabri'nin öldürülmesi kamerada! Silahlı saldırıya uğradı
Gezi Parkı olayları döneminde elindeki pala ile göstericilere saldıran ve "Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.
*Gezi Parkı olaylarında elinde pala ile böyle görüntülenmişti
Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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