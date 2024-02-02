Palalı Sabri’nin öldürülmesi kamerada! Silahlı saldırıya uğradı



*Gezi Parkı olaylarında elinde pala ile böyle görüntülenmişti

Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.