02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gazeteci Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı

Gazeteci Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
ABONE OL
Gazeteci Enver Aysever Ankara’da gözaltına alındı

Son dakika haberine göre gazeteci Enver Aysever Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Aysever, gözaltına alındığı haberini sosyal medyadan paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA