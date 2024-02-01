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İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 11:27
İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Olay yerinden gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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