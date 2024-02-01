Tarihi Kemeraltı çarşısında yangın paniği! A Haber bölgede

İzmir'de tarihi Kemeraltı çarşısında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Alevler diğer dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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