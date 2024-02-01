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Tarihi Kemeraltı çarşısında yangın paniği! A Haber bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 12:27
İzmir'de tarihi Kemeraltı çarşısında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Alevler diğer dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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