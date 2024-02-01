Diyarbakırlı Ramazan hocaya veda! Olayın sır perdesi aralanıyor! Katil zanlısı yakalandı | Yeni detaylar ortaya çıktı
İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve kentte "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. "Ramazan Hoca" olarak da bilinen Pişkin cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Beyoğlu'nda yakalanan katil zanlısı suç makinesi çıktı.
Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işlettiği çay ocağında dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Pişkin'in cenazesi, uçakla Diyarbakır'a getirildi.
Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan Pişkin'in naaşı, cenaze nakil aracıyla merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.
Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi.
Törene, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Pişkin'in ailesi, yakınları, arkadaşları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
OLAY
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: KATİL ZANLISI YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in, İstanbul'un Fatih ilçesinde dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Ali Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti: "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmaların neticesinde yakalanan 24 yaşındaki Erkan B.'nin bulunduğu adreste olayda kullandığı bıçak ve kıyafetler de ele geçirildi. Şüpheli Erkan B.'nin (24) tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi.
"BABASININ İŞ YERİ" DETAYI
İstanbul Fatih'te çay ocağında Erkan B. tarafından öldürülen ve "Ramazan Hoca" olarak da bilinen Ramazan Pişkin cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Fatih'te çay ocağında Ramazan Pişkin'i öldüren katil zanlısı Erkan B.'nin, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu başladı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Erkan B.'nin Ramazan Pişkin'i tanıdığı ve olayı biranda içeri girip gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı gittiği çay ocağında Ramazan Pişkin'e direk saldırarak bıçakladı. Göğsünde 3 bıçak darbesi alan Pişkin hayatını kaybetti.
ZEYTİNBURNU'NDAN 1.5 SAAT YÜRÜMÜŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, katil zanlının önce yol haritası ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan haritaya göre, zanlı olay günü Zeytinburnu'ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldi.
Olay sonrası koşarak kaçan zanlı, bir süre sonra durarak, yolda bir kişiden sigara alıp içti.
HACIHÜSREV'E KADAR UZANDI
Sigara içen zanlı, ardından otobüse binerek Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde otobüsten indi.
En son görüntüsü Beyoğlu'nun Hacıhürsev bölgesine girerken olan zanlının izi sokak çalışmasıyla bulundu. Cinayet ekipleri, önce kim olduğu tespit edilmeyen şüphelinin yakalanması için sokak sokak çalışma yaptı.
BABASININ İŞYERİ DETAYI
Elde edilen görüntü ile sokak çalışması yapılan şüphelinin Erkan B. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıktı.
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