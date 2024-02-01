Diyarbakırlı Ramazan hocaya veda! Olayın sır perdesi aralanıyor! Katil zanlısı yakalandı | Yeni detaylar ortaya çıktı

Ali Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti: "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmaların neticesinde yakalanan 24 yaşındaki Erkan B.'nin bulunduğu adreste olayda kullandığı bıçak ve kıyafetler de ele geçirildi. Şüpheli Erkan B.'nin (24) tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi.