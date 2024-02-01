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Milli Savunma Bakanlığı keskin nişan eğitiminin fotoğraflarını paylaştı! Parola: Görülmeden gör

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2024
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Milli Savunma Bakanlığı keskin nişan eğitiminin fotoğraflarını paylaştı! Parola: Görülmeden gör

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Iğdır'da yapılan eğitimin fotoğraflarına "Tek atış, tek vuruş" notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.

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