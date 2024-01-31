31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Filozof Ramazan öldürüldü! Camlarda bulunan kan izleri polisi harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı....

Filozof Ramazan öldürüldü! Camlarda bulunan kan izleri polisi harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı....

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara aktararak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin, Fatih'te kendi çay ocağında ölü bulundu. Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, konuya ilişkin detaylı bir araştırma başlattı. Savcılık, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 20:00
  • 1
  • 12
Filozof Ramazan ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı: Camlarda bulunan kan izleri...

Diyarbakır'da edindiği bilgileri paylaşarak tanınan ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin'in yaşamına son verilmesi, yakın çevresinde ve sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Filozof Ramazan ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı: Camlarda bulunan kan izleri...

Olay, saat 14.00'da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi.

  • 3
  • 12
Filozof Ramazan ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı: Camlarda bulunan kan izleri...

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii'ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı

  • 4
  • 12
Filozof Ramazan ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı: Camlarda bulunan kan izleri...

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı.

  • 5
  • 12
Filozof Ramazan ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı: Camlarda bulunan kan izleri...

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Pişkin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.