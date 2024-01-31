31 Ocak 2024, Çarşamba
Filozof Ramazan öldürüldü! Camlarda bulunan kan izleri polisi harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı....
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara aktararak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin, Fatih'te kendi çay ocağında ölü bulundu. Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, konuya ilişkin detaylı bir araştırma başlattı. Savcılık, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 20:00
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12