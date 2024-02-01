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Settar Tanrıöğen iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Settar Tanrıöğen iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu merak konusu oluyor. 26 Ocak tarihinde beyin kanaması geçiren ve ardından iki kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Peki, Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? İşte konuya ilişkin detaylar...

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğren'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak konusu olurken, tedavi gördüğü hastaneden konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Settar Tanrıöğren iyileşti mi? İşte haberin detayları...

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır.

29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir."

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.

2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.

2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.

2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı.

Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.

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