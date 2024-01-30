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Rende Esenpark Evleri'nin müteahhidinden akılalmaz savunma: Hatırlamıyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
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Rende Esenpark Evleri’nin müteahhidinden akılalmaz savunma: Hatırlamıyorum

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği Rende Esenpark Evleri'nin yıkılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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