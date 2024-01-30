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D-100'de kamyon devrildi! Trafik kilitlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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D-100’de kamyon devrildi! Trafik kilitlendi

İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan bir kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Beylikdüzü D-100 kara yolunda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Topkapı istikametinde seyreden Muammer Ç. yönetimindeki 34 PK 0824 plakalı kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi.

Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle orta şeridi tamamen kapanan D-100 kara yolunda trafik, yan yoldan kontrollü veriliyor.

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