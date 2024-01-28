Son dakika | Sarıyer'deki kilisede silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi...Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Saldırı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralı yok. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor" dedi. Diğer yandan saldırıda hayatını kaybeden şahsın kimliğine A Haber ulaştı.
Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
BAKAN YERLİKAYA'DAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ASLA EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR
"İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır."
TELEFONLA TAZİYE MESAJI
Cumhur İttifakı İBB Başkanı adayı Murat Kurum yaptığı paylaşımda "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN, SANTA MARİA KİLİSESİ'NDEKİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL SALDIRIYA İLİŞKİN SON GELİŞMELERİ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanımız açıklamayı yaptı. Hepimizin başı sağolsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşımız 52 yaşındaydı, vefat etti.
Polisimiz çalışması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuştur.
İçeri girilmiş. İçerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş.
Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.
Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler bulunup adalet önüne çıkarılacak.
"FAİLLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, 'Santa Maria Kilisesine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyorum.
HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
A Haber'in ulaştığı bilgilere göre saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın isminin Murat Cihan Tuncer olduğu belirtildi.
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