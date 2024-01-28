Son dakika | Sarıyer’deki kilisede silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanımız açıklamayı yaptı. Hepimizin başı sağolsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşımız 52 yaşındaydı, vefat etti.

Polisimiz çalışması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuştur.

İçeri girilmiş. İçerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş.

Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.

Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler bulunup adalet önüne çıkarılacak.