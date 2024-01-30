Harita güncellendi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için sarı kodu uyarı! İstanbul'a yeni kar uyarısı
Sıcaklıklar rekor derecelere düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınlandı. MGM'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde dün kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar bugün de etkili olacak. Raporda aralarında İstanbul'un da bulunduğu dört il için sarı kodlu uyarılar yapıldı. MGM, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları için uyardı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar etkisini gösterecek? Sarı kodla uyarılan 4 il hangileri? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik ve Edirne hariç) Marmara, İç Ege'nin doğusu ile Edremit Körfezi çevreleri, (Burdur hariç) Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.
Doğu Akdeniz'de ise yarından itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtına, çarşamba akşamı bölgenin doğusunda, perşembe öğle saatlerinden itibaren de genelinde etkisini kaybedecek.
Ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'A YARIN KAR YAĞACAK MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişlerinin etkili olduğu belirtildi.
YAĞIŞLAR BUGÜNDE DEVAM EDECEK
Açıklamada, gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olarak ölçüldüğü, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindeki Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı geçişlerinin yaşanmasının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.
BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLECEK
Açıklamada, bugün öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI
Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri ve Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
4 İLE SARI KODLU UYARI
MGM, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için sarı kodlu rüzgar uyarısında bulunurken İstanbul için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısında bulundu.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI
Meteorolojinin uyarılarına göre, yarın Çanakkale'de fırtına bekleniyor. Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer saatteki hızı 50 ile 80 kilometre olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.
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