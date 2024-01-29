Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Şaban ayının önemi ve faziletleri neler? 2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi
Şaban ayının ne zaman başladığı sorusu genellikle Recep ayının sonlarına doğru merak edilmektedir. 2024 yılında, Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayının başlangıç tarihi belirlendi. İslam dini açısından büyük bir öneme sahip olan üç aylar geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Peki Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
Mübarek üç ayların ikinci ayları arasında yer alan Şaban ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Diyanet dini günler takvimine göre belirlenen tarihler, Ocak ayının ilk haftalarında duyuruldu. Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban, Ramazan ayının öncesindeki son ay olarak bilinir. Sözlükteki "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen Şaban ayı, içinde birçok önemli olaya tanıklık etmiştir.
RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. 29 Ocak Pazartesi günü recep ayının 17. günüdür. Recep ayı 10 Şubat 2024'te bitecek.
2024 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
"Şaban benim ayımdır."
"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:
"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.
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