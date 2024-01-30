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Son dakika | İzmir'de feci olay! Balıkçı teknesi battı: 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Son dakika | İzmir’de feci olay! Balıkçı teknesi battı: 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde, balıkçı teknesi battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp olan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

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