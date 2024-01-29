Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada sürücü Aslan, Kübra Öğe, Abdullah ile Yaren Erçil ağır yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran ve paramadik olduğu öğrenilen Kübra Öğe'ye ise olay yerinden geçen yoğun bakımcı olduğu belirtilen bir doktor müdahale etti.