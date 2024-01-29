Sıfır araç aldı kabusu oldu! 20 günde bir mutlaka gidiyor





Kurttekin, son olarak şunları kaydetti: "Aracım şu an 9 bin 800 kilometrede ve garanti kapsamında. Daha yılı dahi dolmamış, 9 aydır bu araç bende. Yılı dolmadan sıfır bir araç 6 defa servise gider mi? Aracımı az bir fiyata da almadım. Bir milyon 245 bin TL'ye bu araç bana mal oldu. Şu anda hem mağdurum, hem bozuk araba ile geziyorum hem de aracımı düzgün tamir etmiyorlar. Aracımı bu halde mecbur kullanmak zorundayım. Bu anlamda hem benim hem çocuklarımın hayati tehlikesi var. Bu problemlerin nelere yol açabileceğini dahi bilmiyorum. Lütfen mağduriyetim giderilsin." Öte yandan, aracın alındığı bayi, sorunun firma ile çözülmesi gerektiği bildirildi.

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