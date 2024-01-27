Astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarını sürdürüyor! Gezeravcı "gMetal" deneyini yaptı

TUA, 'G METAL' DENEYİNİN TANITIMINI PAYLAŞTI

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Uzay Bilim Misyonu'nda bugün 'g Metal' deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayimiz için oldukça önemli bir çalışma. 'g METAL deneyi ile, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak.