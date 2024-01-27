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İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

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Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; boğazdaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı, bir kargo gemisinin makine arıza yapması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi

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