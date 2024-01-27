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Mehmetçik engel tanımıyor! Zorlu kış şartlarında göreve devam

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2024
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Mehmetçik engel tanımıyor! Zorlu kış şartlarında göreve devam

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiklerin görüntülerini paylaştı. Bakanlık paylaşımda, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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