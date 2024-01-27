Mehmetçik engel tanımıyor! Zorlu kış şartlarında göreve devam

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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