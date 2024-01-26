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Son dakika | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Son dakika | Sivas’ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa Köyü yakınlarında içerisinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

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