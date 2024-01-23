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Afyonkarahisar'da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Afyonkarahisar’da feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var mı?

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otobüsün şoförü ile 5 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.  Yolculardan Mehmet Ali Dernek, Isparta’dan Afyonkarahisar’a gitmek için otobüse bindiğini belirterek, otobüste bir bağrış koptu. "Otobüste bir bağrış koptu. Ardından otobüs sağa devrildi. 100 metre kadar sürüklendi. Biz kurtulduk yaralılara yardım ettik." dedi.

Kaza saat 18.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi.

Antalya- İstanbul seferini yapan Kamil Koç firmasına ait Uğur Efe yönetimindeki 16 BBG 235 plakalı otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yan devrilerek sürüklendi.





Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 5 yolcu itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

"OTOBÜS SAĞA DEVRİLDİ"

Yolculardan Mehmet Ali Dernek, Isparta'dan Afyonkarahisar'a gitmek için otobüse bindiğini belirterek, "Dinlenme tesislerinde mola verdik 30 dakika. Daha sonra Afyon'a gitmek için yola çıktık, otobüste bir bağrış koptu. Otobüs daha sonra sağa devrildi. 100 metre kadar sürüklendi. Biz kurtulduk yaralılara yardım ettik. Şoför araya düşmüş onu çıkardık. Başı yarılmış. Ciddi yaralı yoktu" dedi.

Ankara’da ANKARA'DA

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