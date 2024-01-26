Trafikte tartıştığı kadının kocası tarafından dehşeti yaşadı! Tetikçi tutup az kalsın canından ediyordu
Bayrampaşa'daki geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Yaralanan Emre Ürker'in trafikte tartıştığı kadının eşi tarafından vurdurulduğu belirlendi.
Olay, 22 Ocak Pazartesi 22.30 saatlerinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Kubilay sokakta meydana geldi. İddiaya göre aynı gün Eyüpsultan'da trafikte ilerleyen Emre Ürker, seyir halindeyken Gizem Masal Uzun ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından akşam saatlerinde Emre Ürker, iki farklı cep telefonu numarasından 'Sen kimsin benim eşime küfrediyorsun' diye arandı.
Emre Ürker, kendisi ile ısrarla görüşmek isteyen kadının eşi Mert Can Uzun'un teklifini kabul etti.
Emre Ürker arkadaşı Cem Rüzgar'ı da alarak buluşma noktasına gitti. Mert Can Uzun da yanında üç kişiyle plakasız bir otomobille buluşma noktasına geldi. Otomobilden inen Kürşat Efe Özata görüntülü konuştuğu Gizem Masal Uzun'a, "Bu mu sana küfreden" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ürker'e ateş etti.
Şüpheliler geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde Emre Ürker yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada azmettirici olduğu iddia edilen Mert Can Uzun ve Kürşat Efe Özata ile araçta bulunan Kerim Baytur ve Emre Mert'i yakaladı. Şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem Masal Uzun serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert Can Uzun ile Kerim Baytur ve Kürşat Efe Özata ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Mahalle sakini Osman Süren, "Biz yukarıda oturuyorduk, olay anında. Silah sesine geldik buraya. Bekçi arkadaşlar da ışınlandı resmen. Biz de onlarla aynı anda geldik zaten. Vurulan kişi zıpladığı için üstten yara almadı, ayaklarından vuruldu. Biz üç el silah sesi duyduk. Bir kişi yerde yatıyordu, onun da bilinci açıktı. Hemen müdahale ettiler, kemerini çıkarmış, kendi kendine müdahale uygulamış. O an bir şeyler söylüyordu, park ederken olmuş olay" dedi.
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