Sarıyer’de polisle çatıştılar! Kan donduran olayın perde arkası belli oldu! Müzikholde başlayan olay kanla bitti

TAKSİCİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diğer yaralılardan Hasan Işık S.'nin de bacağından yaralandığı ve iki vatandaş tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü, hayati tehlikesinin olmadığı, Suat T.'nin (30) sağ bacağından yaralandığı ve Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin de olmadığı öğrenildi. Saldırı esnasında müzikhol önünde bulunan taksici Mehmet Sabır Şalışlıoğlu'nun da bacağından vurulduğu ancak kaldırdığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.