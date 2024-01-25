Zemheri başladı mı, ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek, hangi tarihte başlayıp, biter? İşte 2024 Zemheri tarihleri...
Karakış, bu dönemde sıcaklık dalgalanmalarının oldukça belirgin olduğu bir zaman dilimini ifade eder. Zemheri süresince, gün içinde sıcaklık çok düşük seviyelere inebilirken, gece ise don olaylarına neden olan daha sert soğuklar yaşanabilir. Bu durum, tarım, ulaşım ve günlük yaşam üzerinde önemli etkiler yaratabilir.
emheri, halk arasında kış aylarının en soğuk ve çetin geçen zaman dilimini ifade eden bir terimdir. Bu dönem, genellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsar. Zemheri, "Karakış" olarak da adlandırılır ve bu zaman zarfında soğuklar doruğa ulaşır. Peki Zemheri ne demek, hangi tarihte başlayıp, biter? İşte 2024 Zemheri tarihleri...
ZEMHERİ NE ZAMAN?
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.
Uzmanlara göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.
ZEMHERİ NE KADAR, KAÇ GÜN SÜRER?
Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsıyor.
ZEMHERİ NEDİR, NE DEMEK?
Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.
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