Bedelli askerlik yerleri, il, kışla, teslim tarihi sorgulama ekranı | MSB 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? T.C. kimlik no ile sorgula öğren!

2024 Bedelli Askerlik sınıflandırma sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından önceden belirlenen tarih olan 25 Ocak Perşembe günü açıklanmıştır. Bu beklenen duyuru, askerlik vazifesini kısa dönem bedelli asker olarak yerine getirmek isteyen adaylar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Peki MSB 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

E- DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA