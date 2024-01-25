Bedelli askerlik yerleri, il, kışla, teslim tarihi sorgulama ekranı | MSB 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? T.C. kimlik no ile sorgula öğren!
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 Bedelli Askerlik yerlerini ve sevkiyat bilgilerini bugün (25 Ocak Perşembe) açıklamıştır. Bedelli askerlik yapacak adaylar, bu açıklama sonrasında e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası/şifre ile sorgulama yaparak kendilerine tahsis edilen illeri, teslim olacakları kışlaları ve sevk tarihlerini öğrenebilecekler.
2024 Bedelli Askerlik sınıflandırma sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından önceden belirlenen tarih olan 25 Ocak Perşembe günü açıklanmıştır. Bu beklenen duyuru, askerlik vazifesini kısa dönem bedelli asker olarak yerine getirmek isteyen adaylar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Peki MSB 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.
E- DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA
Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de ortaya çıktı. Yüzde 49,25'lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024
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