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Son dakika | Sarıyer'de kırmızı alarm! Polis ve kavgaya karışanlar arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Son dakika | Sarıyer’de kırmızı alarm! Polis ve kavgaya karışanlar arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Sarıyer’de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine silahla ateş edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polisin incelemeleri sürüyor.

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