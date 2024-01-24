İBB’ye bağlı Güngören metrosunda facianın eşiğinden dönüldü!

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Üçyüzlü metro durağı girişinde bulunan yürüyen merdivenlerin basamakları henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Bu sırada bazı yolcular bazı basamakları sökülen merdivenden güçlükle inebildi.