24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İBB'ye bağlı Güngören metrosunda facianın eşiğinden dönüldü!

İBB'ye bağlı Güngören metrosunda facianın eşiğinden dönüldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
ABONE OL
İBB’ye bağlı Güngören metrosunda facianın eşiğinden dönüldü!

Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamaklarının yerinden çıkması nedeniyle bazı yolcular zor anlar yaşadı. Merdivendeki bir kişiyi koşması için uyardığını aktaran Güler, "Güvenlik görevlilerine haber verdim. Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven." diye konuştu.

Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamaklarının yerinden çıkması nedeniyle bazı yolcular zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Üçyüzlü metro durağı girişinde bulunan yürüyen merdivenlerin basamakları henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Bu sırada bazı yolcular bazı basamakları sökülen merdivenden güçlükle inebildi.

Olay yerine gelen görevliler merdivenleri kullanıma kapatarak bakıma aldı.

Vatandaşlardan Zeki Güler gazetecilere, işten döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatarak, "Merdivene bindikten sonra bir patırtı koptu. Buradan vidalar fırlamaya başladı. Ben orta kısımdaydım. 5-6 kişi vardı merdivende." dedi.

Merdivendeki bir kişiyi koşması için uyardığını aktaran Güler, "Güvenlik görevlilerine haber verdim. Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven." diye konuştu.

Güler, merdivenlerin ayda 3-4 kez bozulduğunu belirtti.

CHP’li İBB 5 yılda çökertti! İETT’de acı bilanço CHP'Lİ İBB 5 YILDA ÇÖKERTTİ! İETT'DE ACI BİLANÇO
Sokak köpekleri sorununu çözeceğiz "SOKAK KÖPEKLERİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA