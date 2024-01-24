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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü! Operatör enkaz altında kaldı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü! Operatör enkaz altında kaldı...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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