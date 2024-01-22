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Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı! 10 araca çarptı | Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı! 10 araca çarptı | Yaralılar var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonet park ve trafikte ilerleyen 10 araca çarparak durabildi. 3 vatandaşın hafif yaralı şekilde atlattığı kazalarda araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi.




Mehmet Zahit Kotku Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonet, freninin petlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.





KAMYONET 10 ARACA ÇARPRAK DURABİLDİ

Durdurulamayan kamyonet, park ve seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi.






3 VATANDAŞ YARALANDI
10 araçta hasar oluşurken, araçlarında bulunan 3 vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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