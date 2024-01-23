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Ataşehir'de korku dolu anlar! Binanın balkonu çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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Ataşehir’de korku dolu anlar! Binanın balkonu çöktü

Ataşehir'de 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi.




DAİRENİN BALKONU ÇÖKTÜ
2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.





ŞANS ESERİ OLAYDA YARALANAN OLMADI
Balkona ait molozlar kaldırıma dağılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.



EKİPLER, KALDIRIMA ŞERİT ÇEKEREK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

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