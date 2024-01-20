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Edirne'de feci kaza! Polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Edirne’de feci kaza! Polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var mı?

Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracıyla Sıddık Bozdoğan idaresindeki turist taşıyan otobüs, Edirne-Kapıkule kara yolunun 6. kilometresinde çarpıştı.



10'U POLİS 11 KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan 10'u polis 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



EDİRNE EMNİYET MÜDÜRÜ KAZA YERİNE GELEREK BİLGİ ALDI
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.

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