21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: Yaralılar var

Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2024
ABONE OL
Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı dolmuş devrildi: Yaralılar var

Ankara’nın Altındağ ilçesinde otomobil ile dolmuşun çarpışması sonucu dolmuş devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Altınay Caddesi ile Karacabey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Süleyman M. idaresindeki 06 ZMV 82 plakalı otomobil, Yusuf D'nin kullandığı 06 J 0646 plakalı minibüsle çarpıştı.



9 YOLCU VE İKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazanın etkisi ile dolmuş devrildi. Dolmuştaki 9 yolcu ve araçların sürücüleri yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA