İlk Türk astronot Gezeravcı uzay yolculuğu dünya basınında! Türk gençlerine ilham kaynağı olacak...
İlk Türk astronotu ünvanını alan Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başlarken bu yolculuk dünya basınında geniş yankı buldu. CNN'de yapılan haberde "Çığır açıcı bir görev" başlığı atılırken, US News'te ise Gezeravcı'nın uzayda 30'dan fazla deneye katılacağını yazdı. New York Times ise Gezeravcı'nın gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umduğunu da vurguladı. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başlarken tarihi misyon dünya basınında da geniş yer buldu.
UZAYA ÇIKAN İLK TÜRK
Alman DW 'Türkiye'nin ilk astronotu özel uçuşla ISS'ye gitti' başlıklı haberinde 'Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı oldu' dedi.
"TAMAMI AVRUPALI MÜRETTEBAT"
CNN fırlatmayı 'çığır açıcı bir görev' olarak tanımadı. Haberde 'SpaceX roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gemide, aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı astronot bulunuyor' denildi.
İngiliz Daily Mail, 'Türkiye'nin ilk astronotu da dahil olmak üzere tamamı Avrupalı bir mürettebat, Perşembe günü SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla yolculuğa çıktı' dedi.
İLK TÜRK ASTRONOTU TAŞIYAN ROKET ISS'YE FIRLATILDI
AP bu gelişmeyi 'SpaceX, İsveçli ve İtalyanlarla birlikte Türkiye'nin ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı' başlığı ile aboneleri ile paylaştı.
Space.com 'Ax-3, Axiom Space'in, aralarında Türkiye'nin ilk astronotunun da bulunduğu, tamamı Avrupa'dan oluşan ilk mürettebatını taşıyor' dedi.
Alman Stern 'İlk Türk astronotu taşıyan roket ISS'ye fırlatıldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
CUMARTESİ ULAŞACAKLAR
Haberde 'Gemide Türk Hava Kuvvetleri pilotu Alper Gezeravci'nin yanı sıra İsveçli astronot Marcus Wandt, İtalyan Walter Villadei ve ABD'li İspanyol Michael Lopez-Alegria da bulunuyor. Cumartesi günü ISS'ye ulaşmaları planlanıyor' denildi.
New York Times 'Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor' dedi.
Yunan Kathimerini 'Türkiye 44 yaşındaki Alper Gezeravcı ile ISS'nin konuk ülkelerinin seçkin ama büyüyen kulübüne girmeye hazırlanıyor' dedi.
South China Morning Post 'Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna uçuşa başladı' manşetini attı.
Amerikalı ABC News 'Türk Hava Yolları'nın eski savaş pilotu Alper Gezeravcı, ülkesinden uzaya çıkan ilk kişi oldu' dedi. India Today haberinde şu ifadelere yer verdi;
'Türkiye'nin ilk astronotu ve Avrupa'yı temsil eden üç mürettebat üyesini taşıyan roket, tamamı özel sektör tarafından yürütülen bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere Perşembe günü Florida'dan fırlatıldı.'
30'DAN FAZLA DENEY YAPACAKLAR
İsrail merkezli Jerusalem Post 'Türkiye'nin ilk astronotunu içeren mürettebat uzay istasyonuna uçtu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Fransız Le Monde 'Türkiye'nin ilk astronotu bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı' dedi.
Us News Axiom-3 misyonu kapsamında 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirileceğini yazdı.
ARAP BASININDA DA YANKI BULDU
Al Monitor 'Türkler, Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuğunu canlı olarak ulusal televizyonda izliyor' dedi.
The New Arab 'Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar, SpaceX'in uçuşla Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı' dedi.
Times of India haberinde 'ISS'ye giden ülkeler arasına katılmayı hedefleyen Türkiye, ülkenin ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmek üzere 44 yaşındaki Türk Hava Kuvvetleri gazisi Alper Gezeravcı'yı istasyona gönderdi' ifadesine yer verdi.
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