İlk Türk astronot Gezeravcı uzay yolculuğu dünya basınında! Türk gençlerine ilham kaynağı olacak...

'Türkiye'nin ilk astronotu ve Avrupa'yı temsil eden üç mürettebat üyesini taşıyan roket, tamamı özel sektör tarafından yürütülen bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere Perşembe günü Florida'dan fırlatıldı.'

30'DAN FAZLA DENEY YAPACAKLAR

İsrail merkezli Jerusalem Post 'Türkiye'nin ilk astronotunu içeren mürettebat uzay istasyonuna uçtu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Fransız Le Monde 'Türkiye'nin ilk astronotu bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı' dedi.

Us News Axiom-3 misyonu kapsamında 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirileceğini yazdı.