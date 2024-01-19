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Tokat'ta şap hastalığı! Hayvan pazarları kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2024
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Tokat’ta şap hastalığı! Hayvan pazarları kapatıldı

Tokat'ta bazı hayvancılık işletmelerinde şap hastalığı görülmesi üzerine il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

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