Ümraniye’de metro inşaatı sırasında önce yol ardından bina çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü. Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Göztepe-Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri 4, diğeri ise 3 katlı iki binada çökme meydana gelmiştir. Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."