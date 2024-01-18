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Ümraniye'de metro inşaatı sırasında önce yol ardından bina çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Ümraniye’de metro inşaatı sırasında önce yol ardından bina çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi | Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldıktan sonra yerle bir oldu. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü. Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Göztepe-Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri 4, diğeri ise 3 katlı iki binada çökme meydana gelmiştir. Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."

Binanın çökme anı kamerada BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

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