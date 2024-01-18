Ümraniye'de binanın çökme anı kamerada

Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldıktan sonra yerle bir oldu. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

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