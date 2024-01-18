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Ümraniye'de binanın çökme anı kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 12:18
Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldıktan sonra yerle bir oldu. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Ümraniye’deki binanın çökme anı kamerada
Ümraniye'deki binanın çökme anı kamerada
Binanın çökme anı kamerada
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