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Komşusunun boğazını kesip bileziklerine yağmaladı! Mahkemeden ibretlik karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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Komşusunun boğazını kesip bileziklerine yağmaladı! Mahkemeden ibretlik karar

Beyoğlu’nda 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu’nun kolundaki bileziği yağmalayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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