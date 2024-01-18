Avcılar'da feci kaza! 23 yaşındaki genç kuryenin hayatını kaybetti
Avcılar'da, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle düşerek metrelerce sürüklenen motokurye Cihan Karatepe (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Avcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; motosikletiyle Küçükçekmece yönüne seyir halindeki motokurye Cihan Karatepe, bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek düştü.
Metrelerce sürüklenen motokurye, yan yol refüjüne çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Cihan Karatepe'yi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Cihan Karatepe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karatepe'nin cenazesinin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.
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