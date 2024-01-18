Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Alacak verecek meselesi ortak katili yapıyordu

Fatih K.'nın silahından çıkan kurşunlar 2 katlı evin kapısına ve balkon camına isabet etti. Geldiği araçla olay yerinden kaçan Fatih K.'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri hem evin bulunduğu bölgede hem de iş merkezinde incelemelerde bulundu.