Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Alacak verecek meselesi ortak katili yapıyordu
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden Fatih K. İsimli şahıs, geçtiğimiz ay ortağını rehin almıştı. Ardından pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli, iş yerine gittiği İ.İ.'yi vurdu. Fatih K., daha sonra ise İ.İ.'nin ortağı E.Y.'nin evini kurşunladı. Polis, kaçan Fatih K.'yı arıyor.
Geçtiğimiz ay ortağını reyin alarak Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi'ni birbirine katan Fatih K., önceki akşam mahalleliye dehşeti yaşattı.
İddiaya göre, Fatih K., aracıyla İ.İ.'ye ait iş merkezine gitti. İkili arasında borç-alacak meselesinden çıkan tartışmanın ardından Fatih K., pompalı tüfek ile ateş açarak İ.İ.'yi yaraladı.
Fatih K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.İ.'yi Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
ÖNCE ORTAĞINA SIKTI SONRA EVİNE
Fatih K., iş merkezinin ardından İ.İ.'nin ortağı E.Y.'nin evine gitti. Olayın yaşandığı iş merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi üzerindeki sitede bulunan eve giden Fatih K., burada yanındaki pompalı tüfekle eve doğru ateş açtı.
Fatih K.'nın silahından çıkan kurşunlar 2 katlı evin kapısına ve balkon camına isabet etti. Geldiği araçla olay yerinden kaçan Fatih K.'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri hem evin bulunduğu bölgede hem de iş merkezinde incelemelerde bulundu.
1,5 AY ÖNCE ORTAĞINI REHİN ALMIŞTI
Öte yandan Fatih K., 30 Kasım 2023 tarihinde Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Gurur Sokak'ta borç-alacak meselesinden tartışma yaşadığı ortağını rehin almış, polislerin gelmesinin ardından rehin aldığı ortağını bırakan Fatih K., elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açmış, polislerin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu elindeki silahı bırakarak gözaltına alınmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anında yorgunluğu, halsizliği çözüyor! Canan Karatay'dan doping etkisi veren reçete! Sabah akşam yiyin...
- Emekli maaş farkında Meclis kilidi açıldı! TABLO oluştu, eksik tutar belli oldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 aylık hesabı
- Osman Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
- Süreyya Altınok kimdir, nereli, mesleği ne? AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşi kimdir?
- Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...
- Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…
- 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
- 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
- AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- 1 dersten kalınca belge alınır mı 2024? Karnede zayıf varken belge verilir mi? Takdir teşekkür alma şartları....
- Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...
- Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?