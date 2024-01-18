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Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Alacak verecek meselesi ortak katili yapıyordu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Alacak verecek meselesi ortak katili yapıyordu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden Fatih K. İsimli şahıs, geçtiğimiz ay ortağını rehin almıştı. Ardından pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli, iş yerine gittiği İ.İ.'yi vurdu. Fatih K., daha sonra ise İ.İ.'nin ortağı E.Y.'nin evini kurşunladı. Polis, kaçan Fatih K.'yı arıyor.

Geçtiğimiz ay ortağını reyin alarak Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi'ni birbirine katan Fatih K., önceki akşam mahalleliye dehşeti yaşattı.
İddiaya göre, Fatih K., aracıyla İ.İ.'ye ait iş merkezine gitti. İkili arasında borç-alacak meselesinden çıkan tartışmanın ardından Fatih K., pompalı tüfek ile ateş açarak İ.İ.'yi yaraladı.

Fatih K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.İ.'yi Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

ÖNCE ORTAĞINA SIKTI SONRA EVİNE

Fatih K., iş merkezinin ardından İ.İ.'nin ortağı E.Y.'nin evine gitti. Olayın yaşandığı iş merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi üzerindeki sitede bulunan eve giden Fatih K., burada yanındaki pompalı tüfekle eve doğru ateş açtı.

Fatih K.'nın silahından çıkan kurşunlar 2 katlı evin kapısına ve balkon camına isabet etti. Geldiği araçla olay yerinden kaçan Fatih K.'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri hem evin bulunduğu bölgede hem de iş merkezinde incelemelerde bulundu.

1,5 AY ÖNCE ORTAĞINI REHİN ALMIŞTI

Öte yandan Fatih K., 30 Kasım 2023 tarihinde Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Gurur Sokak'ta borç-alacak meselesinden tartışma yaşadığı ortağını rehin almış, polislerin gelmesinin ardından rehin aldığı ortağını bırakan Fatih K., elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açmış, polislerin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu elindeki silahı bırakarak gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fatih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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