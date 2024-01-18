İstanbul Bayrampaşa'da 'uzi'li dehşet! Kız arkadaşını vurdu "şakalaşıyorduk" dedi

Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silah sesini duyan mahalle sakini Suriye Anar, "Ben evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi. Benim gördüklerim duyduklarım bundan ibaret" dedi.

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