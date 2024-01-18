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AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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AFAD son dakika duyurdu: Kayseri’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD son dakika duyurdu! Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte AFAD Kandilli son depremler listesi 2024!

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