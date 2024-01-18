Son dakika | 10 şehre sarı kodlu uyarı! Fırtına yaklaşıyor! Akşam saatlerine dikkat

FIRTINAYA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre rüzgarın, perşembe akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.