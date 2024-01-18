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Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de! Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim...

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Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete’de! Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ise Yargıtay üyeliğine seçildi.

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