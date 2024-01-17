İstanbul'da İETT'lerin arıza sayısı bir yılda yüzde 56,77 arttı!
2019 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları sürekli arızalarla gündeme geldi. İBB'nin kendisinin hazırladığı İBB Denetim Komisyonu 2022 Yılı Denetim Raporu'nda da otobüslerin arıza sayısının 2021 yılına göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı belirlendi.
2019 yılından itibaren göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımda verdiği vaatlerini tutamadı.
İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları sürekli arızalar ve kazalarla gündeme geldi.
İBB'nin kendisinin hazırladığı İBB Denetim Komisyonu 2022 Yılı Denetim Raporu'nda da otobüslerin arıza sayısının 2021 yılına göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı belirlendi.
OTOBÜS ARIZA SAYISI BİR YILDA YÜZDE 56,77 ARTTI
İBB'nin kendi hazırladığı İBB Denetim Komisyonu 2022 Yılı Denetim Raporu'nda da otobüslerin arıza sayısının 2021 yılına göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı belirlenmişti.
KAZALARDA ÇOK FAZLA KİŞİ YARALANDI
2024 yılının ilk haftasında meydana gelen o kazalardan birinde, İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İstanbul'un Avcılar ilçesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında 2022 yılında meydana gelen kazada ise iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Yaşanan kazada 99 kişi yaralanmıştı.
İŞTE İETT KAZALARINDAN BAZILARI
Ekrem İmamoğlu yönetiminde yaşanan ölümlü ya da yaralanmalı diğer bazı İETT kazaları ise şu şekilde;
Okmeydanı'nda kontrolden çıkan metrobüs, önce reklam panosuna ardından da duraktaki tenteye çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir tente ve reklam panosunun parçaları yola savrulurken, metrobüsteki bir kişi yaralandı.
Küçükçekmece ile İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında metrobüs yolunda yürüyen yayaya, E.K. yönetimindeki metrobüs çarptı. Kazada, yaya ve ani fren yapan metrobüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.
Sarıyer'de yolcu indirmek için durakta duran İETT otobüsüne arkadan gelen İETT otobüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Başakşehir'de metro çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı.
Sarıyer'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Beylikdüzü'nde sürücüsüz harekete geçen metrobüsün karşı yönden gelen metrobüsle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Sancaktepe'de meydana gelen kazada, İETT otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Arnavutköy'de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.
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