Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?

Gezeravcı'nın uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacağı bu seferde kullanılacak SpaceX Falcon 9 roketi, iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir bir roket.

Falcon 9, SpaceX tarafından taşınan yüklerin ve yolcuların Dünya'nın yörüngesine ve uzayın derinliklerine güvenli bir şekilde taşınması için tasarlandı.