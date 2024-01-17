Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da katılımcısı olduğu Ax-3 misyonu yarına ertelendi. Yolculuk hakkında alınan son dakika kararının ardından içlerinde ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın'da bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyacak olan uzay mekiğinin özellikleri merak konusu oldu? Peki Falcon 9 roketi nedir, özellikleri neler?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyacak olan uzay mekiği olan Falcon 9'un özellikleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Falcon 9 roketi nedir, özellikleri neler? Space X Falcon 9 Uzay Aracı nasıl çalışır?
SpaceX Dragon uzay aracı ISS'ye SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.
FALCON 9 ROKETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Gezeravcı'nın uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacağı bu seferde kullanılacak SpaceX Falcon 9 roketi, iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir bir roket.
Falcon 9, SpaceX tarafından taşınan yüklerin ve yolcuların Dünya'nın yörüngesine ve uzayın derinliklerine güvenli bir şekilde taşınması için tasarlandı.
Roketin yeniden kullanılabilme özelliği şirketin roketin pahalı parçalarını her yolculukta tekrardan üretme ihtiyacını ortadan kaldırıp, uzay yolculuğunu daha ekonomik hale getiriyor.
YENİDEN KULLANILMA ÖZELLİĞİ
SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor.
Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.
Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.
SpaceX tarafından üretilen ve şirketin çeşitli araçlarında kullanılan Merlin motorları, tekrardan kullanıma uygun olarak tasarlanırken, Dünya'ya geri dönüşten önce de roketi iniş için yavaşlatmak amacıyla kullanılıyor.
Kademeler arası bağlantı bölgesinde bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin basınç merkezinin yerini değiştirerek, geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlıyor.
Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve roketin, Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından bir Merlin uzay boşluğu motoru kapsüle istediği bölgeye ulaşması için güç sağlıyor.
Birden çok kez tekrardan başlatılabilen motor, ayrılma evresinden hemen sonra devreye giriyor.
İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip.
Dragon kapsülü de 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.
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- Falcon 9 roketi teknik özellikleri | Uzaya gidecek Türk astronotu taşıyacak (AX-3) Space X Falcon 9 Uzay Aracı nedir, nasıl çalışır?
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