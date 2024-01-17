Bursa'da kaherden ölüm! Nefes borusuna süt kaçan 3 aylık Merva, hayatını kaybetti
İnegöl ilçesinde anne Büşra Özdemir'in emzirip uyuttuğu 3 aylık Merva bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti. Kahreden ölüm sonrası soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Mercan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ömer (25) ile Büşra Özdemir çiftinin 3 aylık bebekleri Merva, emzirilip, uyutuldu.
BEBEĞİNİN YANINDA UYUDU
Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol etti. Bebeğinin hareketsiz yattığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MİNİK KALBİ DURDU
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin kalbinin durduğu belirlendi. Ekipler, ilk müdahalede bulunduğu minik Merva'yı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
KESİN ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILACAK
Nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Merva'nın ölümü ailesini yasa boğarken, hastanenin morguna alınan cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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