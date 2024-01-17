Bursa’da kaherden ölüm! Nefes borusuna süt kaçan 3 aylık Merva, hayatını kaybetti

BEBEĞİNİN YANINDA UYUDU

Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol etti. Bebeğinin hareketsiz yattığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.