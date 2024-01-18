Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | 18-19 OCAK NASA ISS İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı kesintisiz, full HD canlı yayın bilgileri...

Fırlatma töreni, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün boyunca yapacağı 13 farklı bilimsel deneyin başlangıcını simgeliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamasına göre, bu deneyler arasında biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek deneyler bulunuyor.

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Alper Gezeravcı'nın yapacağı deneylerden biri de Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandı. Bu kapsamda gerçekleştirilecek deneyler, Türk bilim insanlarının uluslararası platformlarda etkili bir şekilde yer almasına katkı sağlayacak.