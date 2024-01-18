Alper Gezeravcı uzay yolculuğu CANLI İZLE | 18-19 OCAK NASA ISS İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı kesintisiz, full HD canlı yayın bilgileri...
Türkiye'nin uzay serüveni, büyük bir heyecanla beklenen tarihi bir anın eşiğinde bulunuyor. Türk mühendis ve astronot Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) adlı roketle uzaya fırlatılmak üzere özenle hazırlanıyor. Bu olay, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Peki Alper Gezeravcı saat kaçta uzaya gidecek?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yapacağı yolculuk, ülkemizin uzay araştırmalarındaki tarihi bir başlangıcı simgeliyor. Bu olay, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki büyüme ve ilerleme çabalarının bir yansıması olarak önem taşıyor. Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkışı, ülkemizi uluslararası alanda uzay keşifleri konusunda etkin bir aktör haline getirecek önemli bir adımı temsil ediyor. İşte Alper Gezeravcı uzay yolculuğu canlı izleme detayları...
ALPER GEZERAVCI SAAT KAÇTA GİDECEK?
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 19 Ocak'a ertelendi.
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da gerçekleşecek.
UZAY YOLCULUĞU KAÇ GÜN SÜRECEK?
Fırlatma töreni, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün boyunca yapacağı 13 farklı bilimsel deneyin başlangıcını simgeliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamasına göre, bu deneyler arasında biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek deneyler bulunuyor.
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Alper Gezeravcı'nın yapacağı deneylerden biri de Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandı. Bu kapsamda gerçekleştirilecek deneyler, Türk bilim insanlarının uluslararası platformlarda etkili bir şekilde yer almasına katkı sağlayacak.
ALPER GEZERAVCI UZAY YOLCULUĞU CANLI İZLE!
Bu heyecan verici uzay yolculuğunu canlı olarak izlemek isteyenler, NASA'nın YouTube kanalı üzerinden fırlatma törenini takip edebilirler. Dünya genelindeki izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak olan bu yayın, Türkiye'nin uzay keşiflerindeki önemli adımını yakından takip etmek isteyenlere bir fırsat sunuyor.
ALPER GEZEVARCI KİMDİR?
Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.
Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.
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